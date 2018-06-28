Англия и Бельгия завершили первый тайм вничью

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Англия и Бельгия завершили первый тайм вничью

Завершился первый тайм матча между сборными Англии и Бельгии.

Отметим, что на перерыв команды отправились без забитых голов.

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