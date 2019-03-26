Англия и Франция разгромили своих соперников в отборочном раунде Евро-2020

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Англия и Франция разгромили своих соперников в отборочном раунде Евро-2020

В рамках 2-го тура отборочного раунда Евро-2020 Англия уничтожила Черногорию, а Франция разгромила Исландию.

Отметим, что обе сборные лидируют в своих группах.

Франция - Исландия 4:0

Голы: Умтити, 12 - 1:0, Жиру, 68 - 2:0, Мбаппе, 78 - 3:0, Гризманн, 84 - 4:0

Франция: Льорис, Павар, Умтити, Варан, Курзава (Кимпембе, 85), Канте (Лемар, 80), Погба, Матюиди, Жиру, Гризманн, Мбаппе.

Исландия: Халльдоурссон, Сигурдссон, Ингасон, Магнуссон, Арнасон, Сигурйонссон (Траустасон, 57), Гуннарссон, Гудмундссон (Финнбогасон, 62), Бьярнасон, Сигурдссон, Сайварссон (Скуласон, 84).


Черногория - Англия 1:5

Голы: Вешович, 17 - 1:0, Кин, 30 - 1:1, Баркли, 38 - 1:2, Баркли, 59 - 1:3, Кейн, 71 - 1:4, Стерлинг, 80 - 1:5

Черногория: Петкович, Марушич, Савич, Стойкович, Вешович (Больевич, 70), Вукчевич, Иванич, Томашевич, Симич (Йовович, 74), Мугоша, Бечирай (Янкович, 61).

Англия: Пикфорд, Уокер, Роуз, Кин, Райс, Хадсон-Одои, Баркли (Уорд-Проуз, 82), Стерлинг, Алли (Хендерсон, 64), Магуайр, Кейн (Уилсон, 83).

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