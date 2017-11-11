Англия и Германия довольствовались нулевой ничьей

Один из крупных стадионов Европы – лондонский "Уэмбли" принимал в пятницу вечером матч топовых сборных, которые наверняка будут в числе фаворитов на предстоящем чемпионате мира 2018 года. В товарищеском поединке встречались сборные Англии и Германии. Разумеется, от этого противостояния любители футбола ожидали футбольный спектакль и никак не меньше.

Однако команды порадовали зрителей яркой игрой, по большому счету, лишь в первом тайме. Именно в течение первых 45 минут встречи счет на табло мог меняться неоднократно.

Впервые отличиться в этом матче мог Триппьер уже на 3-й минуте. Варди получил мяч слева от штрафной, после чего выполнил нацеленный прострел во вратарскую. Киран замыкал пас, но угодил в сетку с внешней стороны. Со своим выпадом Бундестим не задержался, правда, ответили немцы любезностью на любезность. Сане принял мяч на левом крае штрафной, после чего прокинул мяч вперед и пробил в ближний – мяч также угодил в сетку с внешней стороны.

После стартового всплеска игра на время затихла. А в середине тайма сборная Германии откровенно простила соперника, причем несколько раз. Сначале Сане едва не застал врасплох Пикфорда, пробив с разворота с дальней дистанции. Мяч, к счастью, для голкипера англичан угодил в крестовину. А еще через пару минут атака подопечных Йоахима Лева несколько раз могла завершиться взятием ворот. Сперва Пикфорд парировал кончиками пальцев удар от Вернера, затем добивание от Сане отразил на ленточке Джонс и наконец Дракслер наносил удар с 12 метров, но пустил мяч выше перекладины.

К слову, эта атака гостей стала роковой для защитника англичан Фил Джонса. Получив травму, игрок был заменен через несколько минут. Но и на этом беды для хозяев поля не закончились. Ближе к перерыву очередное спасение пришло от голкипера сборной. На этот раз Джордану Пикфорду пришлось вступить в дуэль с Тимо Вернером после провала в обороне английской команды. Невероятными усилиями эту дуэль вратарь англичан выиграл.

В самом конце первой половины игры напомнила о себе и команда Гарета Саутгейта. Поймав немцев на офсайдной ловушке Варди вывалился на ворота, но пытаясь перекинуть тер Штегена, перебросил мяч и через ворота.

А вот второй тайм получился менее интересным. Сборная Германии на протяжении 45 минут ничего не создала у ворот Пикфорда, что стало большой неожиданностью после столь уверенного первого тайма. А вот англичане забить могли, создав два момента. Один был на старте тайма, другой перед самым финальным свистком.

На 47-й минуте прошел у хозяев поля навес Триппьера справа в центр вратарской команды Германии, откуда пробил головой казалось бы наверняка с отскоком от газона Варди. Однако Тер Штеген смог дотянуться до сферы правой рукой на самой ленточке ворот.

В компенсированное время обязан был забивать Лингард. Подхватил Лофтус-Чик мяч слева от чужой штрафной, после чего мяч оказался у Рэшфорда, который навесил во вратарскую Тер Штегена. Магуайр сбросил мяч в гущу игроков, откуда и пробил Лингард из убойной позиции, но сфера полетела выше перекладины.

В целом, закономерная ничья, однако матч команды могли выдать куда более зрелищный.

Англия – Германия – 0:0

Англия: Пикфорд, Триппьер (Уокер, 72), Магуайр, Роуз (Бертранд, 71), Джонс (Гомес, 25), Стоунз, Лофтус-Чик, Дайер, Ливермор (Корк, 86), Абрахам (Рэшфорд, 60), Варди (Лингард, 86).

Германия: тер Штеген, Киммих, Рюдигер, Хуммельс, Хальстенберг, Гинтер, Озил, Гюндоган (Руди, 86), Сане (Брандт, 87), Дракслер (Джан, 67), Вернер (Вагнер, 74).

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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