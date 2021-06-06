Англия и Нидерланды одержали победы в товарищеских матчах
Фото: твиттер Джордана Хендерсона
Представляем результаты товарищеских матчей с участием сборных.
Австрия - Словакия 0:0
Австрия: Бахманн, Линхарт, Хинтереггер, Ульмер, Алаба (Лаймер, 46), Гриллич, Забитцер (Шауб, 46), Баумгартнер (Ильзанкер, 54), Лазаро (Грегорич, 78), Триммель (Пош, 78), Калайджич (Арнаутович, 64).
Словакия: Дубравка, Шатка, Губочан, Шкриньяр, Пекарик, Гараслин (Косцелник, 76), Дуда (Бенеш, 76), Громада (Грегуш, 63), Куцка (Грошовски, 63), Мак (Вайсс, 63), Шранц (Дюриш, 7).
Молдова - Азербайджан 1:0
Гол: Домашкан, 8 - 1:0
Дания - Босния и Герцеговина 2:0
Голы: Брэйтуэйт, 18 - 1:0, Корнелиус, 73 - 2:0
Дания: Шмейхель, Бойлесен, Кьер (Андерсен, 46), Ларсен, Васс (Корнелиус, 71), Йенсен, Эриксен (Дилэйни, 59), Сков (Мэле, 71), Кристенсен, Дольберг (Винд, 46), Брэйтуэйт (Поульсен, 46).
Босния и Герцеговина: Василь (Пирич, 78), Чивич (Ципетич, 62), Газибегович, Джоканович (Nukić, 78), Хаджикадунич, Налич (Превляк, 53), Данилович (Беширович, 61), Саничанин, Хаджиахметович, Ахмедходжич, Демирович (Зилькич, 78).
Люксембург - Шотландия 0:1
Гол: Адамс, 27 - 0:1
Люксембург: Морис, Карлсон, Пинту, Янс, Скендерович (да Мота, 84), Синани (Тилль, 71), Тилль (Мартинс, 84), Селимович, Родригеш, Махмутович, Девилль (Бонерт, 64).
Шотландия: Маршалл, Тирни, Робертсон (Фрэйзер, 64), Хэнли, Галлахер (Маккенна, 46), Макгинн, Мактомини, Макгрегор (Гилмор, 46; Форрест, 76), О’Доннелл (Паттерсон, 64), Дайкс (Нисбет, 82), Адамс.
Удаление: Селимович (34).
Англия - Румыния 1:0
Гол: Рэшфорд (пен), 68 - 1:0
Англия: Джонстон, Шоу (Триппьер, 75), Уайт, Годфри, Мингз, Грилиш, Уорд-Проуз (Райс, 65), Филлипс (Хендерсон, 46), Санчо (Беллингем, 65), Кэлверт-Льюин (Уоткинс, 82), Рэшфорд (Лингард, 75).
Румыния: Ницэ, Кирикеш, Камора, Неделчару (Рус, 84), Марин, Сореску (Кэпуше, 66), Чикылдэу (Будеску, 80), Станчу, Пэун (Бэлуцэ, 80), Иван, Алибек (Хаджи, 66).
Нидерланды - Грузия 3:0
Голы: Депай (пен), 10 - 1:0, Вегорст, 55 - 2:0, Гравенберх, 76 - 3:0
Нидерланды: Стекеленбург, Вейндал (ван Анхолт, 73), Думфрис, Блинд (Аке, 46), Тимбер (Бергейс, 77), де Йонг (Гравенберх, 66), Вейналдум (Классен, 66), де Рон, де Врей, Вегорст (Мален, 66), Депай.
Грузия: Лория, Двали, Кашия, Гиорбелидзе, Хочолава (Джигаури, 66), Абурджания (Даушвили, 78), Лобжанидзе (Давиташвили, 46), Гвилия (Квеквескири, 78), Китейшвили (Kukhianidze, 88), Какабадзе, Зивзивадзе (Микаутадзе, 66).
Норвегия - Греция 1:2
Голы: Масурас, 13 - 0:1, Андруцос, 21 - 0:2, Страннберг, 64 - 1:2
Норвегия: Хансен, Грегерсен, Мелинг (Бьеркан, 70), Страннберг, Айер, Эдегор, Сакариассен (Рюэрсон, 46), Мидтше (Серлот, 46), Торсбю (Торстведт, 46), Берг (Эурснес, 69), Холанд.
Греция: Влаходимос, Мавропанос, Цимикас, Цавелас, Пападопулос, Галанопулос (Зека, 57), Манталос (Бакасетас, 57), Пелкас (Павлидис, 75), Бухалакис (Сиопис, 75), Масурас (Цолис, 58), Андруцос.
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