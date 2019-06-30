Англия имеет явно выраженную шестерку сильнейших команд. Однако, в будущем ее уничтожат - объясняем почему!

"Арсенал", "Челси", "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Тоттенхєм" составляют так называемую "большую шестерку АПЛ", которая не теряет свои позиции уже 3 сезона кряду (ротация проводится только внутри ТОП-6). Сейчас разрыв между этими клубами и остальными командами Премьер-лиги выражен очень ярко. Стоит заметить, что с начала десятилетия представители нынешней "большой шестерки" заняли 54 из 60 возможных на вершине турнирной таблицы. Конечно, катализатором подобного разделения на классы восходит к эпохи очень больших денег, первенцем которой стал "Челси" в начале ХХІ века, а чуть позже тенденцию очень быстро подхватил "Манчестер Сити". Сейчас кажется, что "большая шестерка" вырвется вперед и создаст свой мини-турнир в рамках АПЛ (а в будущем, возможно, отделится для участия в Суперлиге – но это очень уж футуристический и совсем нереальный для данного времени сценарий). Однако, есть вероятность, что разрыв между ТОП-6 и остальными командами может значительно сократится или вовсе исчезнуть. Сезон 2019/2020 вполне может стать отправной точкой этого процесса.

Очень сложно представить, что 2 клуба из ТОП-6 не будут играть в Лиге Чемпионов в следующем и грядущих сезонах. Особенно сложно было определить финальные места в текущем игровом году. Да, "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" сразу улетели в космос, но вот остальные представители ТОП-6 с переменным успехом менялись местами в борьбе за 4 "лигочемпионские" позиции. Но что мы увидели в конце? Последние 5 туров при участии "Челси", "Арсенала", "Тоттенхэма" и МЮ принесли 3 победы топов, 7 ничьих и 10 поражений. Сомнительные выступление элиты! Создавалось ощущение, что командам не хватало Google Maps, чтобы найти заветную финишную черту и перестать спотыкаться на крепких камнях АПЛ.

Третья команда нынешнего сезона – "Челси" – возможно, потеряет свои позиции в следующем сезоне. С вероятностью в 80% пост главного тренера займет Фрэнк Лэмпард, которому без опыта работы на самом высоком уровне придется справится сразу 2 проблемами: (а) найти игроков под себя в условиях запрета на трансферы (благо, у команды более 30 футболистов розданы по арендам и можно приглядеть себе кого-то); (б) найти замену Эдену Азару, который обеспечил "аристократам" 49,2% всех голов в прошлом сезоне. Проще говоря, нужно будет сделать из Пулишича или тех вингеров, которые уже есть в составе, голевые машины. Или заставить форвардов забивать (там уже Абрахам из "Астон Виллы" подъехал!). Что ж, не исключено, что Лэмпард будет делать ставку на интеграцию молодых футболистов: Хадсон-Одои, Фикайо, Маунт, Ампаду, Джеймс – все они ждут своего шанса. А все остальные команды ждут, чтобы подпортить им настроение.

Однако, даже без трансферного бана приглашение новых футболистов является проблемой, если ты остался без Лиги Чемпионов. Об этом знают Сульшер и его "Манчестер Юнайтед". Его первоначальная приставка "неопытный" ушла после очень хорошего старта у руля МЮ, который и обеспечил норвежцу подписание нового 3-летнего контракта. Но позже проблемы "красных дьяволов" равно вылезли наружу. И, что очень интересно, они заключаются не в тренерских методах Сульшера или медленном интернете в чаще "Олд Трафорд". Большие вопросительные знаки стоят над работой всей клубной инфраструктуры. Как объяснить тот факт, что футболистам, совершенно не нужным тренерскому штабу, раздаются новые контракты, другой категории "ненужных" просто не могут найти новые клубы, а "нужные" просто не хотят ехать на "Олд Трафорд", потому что клуб уже не тот, и он не играет в Лиге Чемпионов.

"Арсенал" продолжает оставаться "фаворитом" в борьбе за шестое(!) место, хотя у них есть ресурсы, чтобы вернуться в Лиге Чемпионов. И все они сосредоточены в атаке. К примеру, если бы в конце сезона 2018/19 Обамеянг и Ляказетт не провели ряд неудачных поединков, их общий задел в 35 голов за сезон мог бы спокойно превратиться в 40+ и вытащить клуб в самый престижный клубный турнир Европы. В то же время сзади "канониры" довольно беспомощны в играх с большими коллективами. В прошлом сезоне лишь 4 команды чемпионата пропустили больше выездных голов, чем "Арсенал". И все они сосредоточились в зоне вылета или немного над ней. Кстати, побед на выезде у "канониров" меньше, чем поражений. Кроме всего прочего, сердце полузащиты в последних сезонах – Аарон Рэмзи – уехал в "Ювентус", а Месут Озил, который должен был стать главным конструктором атак "Арсенала", уже полтора года не видно на поле, даже если он там есть. Провалится может и главный исторический соперник "Арсенала" – "Тоттенхэм". У Маурисио Почеттино, на первый взгляд, меньше всего предпосылок для падения, но это только на первый взгляд. Если посмотреть глубже, то можно увидеть, что главный игрок центра поля – Эриксен – может не остаться в клубе на следующий сезон, да и в целом аргентинскому наставнику пригодились бы несколько игроков для ротации и усиления, особенно ввиду того, что боссы "шпор" уже больше года никого не покупают.

Кто может разбавить ТОП-6

Конечно, в АПЛ есть парочка коллективов, которые могут неожиданно сказать "привет" и выкинуть кого-то их топов за пределы шестерки. Самым реальным претендентов является "Вулверхэмптон". Новый амбициозный проект имеет достаточно большие и глубокие карманы, а также друзей на высоких постах, которые помогают притоку португальских футболистов в английский клуб. За пару сезонов команда совершила очень внушительный рывок от середняка Чемпионшипа до участника еврокубков, так что при нынешнем векторе команда вполне может замахнуться на большее. В текущем сезоне "волки" смогли отобрать очки в 5 из 6 представителей ТОП-6. Единственное, что очень нужно "Вулверхэмптону" – это глубина состава в условиях борьбы на разных фронтах (если, конечно, "волки" планируют вести борьбу в Лиге Европы).

На правильном пути находятся и "Лестер" и "Эвертоном". "Лисы" пытаются построить новую философию игры, и даже пригласили для этого Брендана Роджерса. Кроме того, боссы клуба активно занимаются удержанием нынешнего состава. К примеру, Юри Тилеманс, на которого существует спрос на трансферном рынке, с вероятностью в 90% не покинет "Кинг Пауэр Стедиум". Очень важным условием для дальнейшего прогресса является снятие части нагрузки с Джейми Варди, который на данном этапе играет слишком большую роль в игре команды. Между тем, Марку Силва тоже постепенно ставит "Эвертон" на правильные рельсы. Во всяком случае, прошлый сезон показал, что "ириски" медленно, но верно улучшают качество своей игры.

Что же произойдет дальше? Скорее всего, уже в прошлом сезоне команды из разных "классов" не смешаются в равной борьбе между собой. Коллективы, которые отстают от ТОП-6, смогут угрожать топ-командам лишь посредством рывков по ходу чемпионата. Однако, для этого стоит не только отбирать очки у сильных, но и регулярно грабить более слабых. "Лестер" Раньери, "Вест Хэм" Билича, "Эвертон" Мартинеса (в определенных сезонах) показали, что это возможно!

Игорь Малиенко | soccernews.ru