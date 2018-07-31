Англия может принять ЧМ-2022 вместо Катара
Англия может принять Чемпионат Мира 2022-го года вместо Катара.
Об этом, как информирует Evening Standard, сообщил Лорд Трисман - бывший глава Ассоциации футбола Англии. В частности, он заявил: "Если будет доказано, что Катар нарушил правила ФИФА, то они не должны оставаться страной-хозяйкой ЧМ. Было бы неправильно, если бы ФИФА проигнорировала возможности Англии в сложившихся обстоятельствах".
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