Англия назвала окончательный состав на финальный этап Лиги Наций
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт определился с окончательным составом команды на финальный этап Лиги Наций.
В него вошли:
Вратари: Батлэнд ("Сток Сити"), Пикфорд ("Эвертон"), Хитон ("Бернли")
Защитники: Трент Александер-Арнольд, Гомес (оба - "Ливерпуль"), Дайер, Роуз (оба - "Тоттенхэм"), Кин ("Эвертон"), Магуайр, Чилуэлл (оба - "Лестер"), Стоунз, Уокер (оба - "Манчестер Сити")
Полузащитники: Алли ("Тоттенхэм"), Баркли ("Челси"), Райс ("Вест Хэм"), Хендерсон ("Ливерпуль"), Делф ("Манчестер Сити")
Нападающие: Кейн ("Тоттенхэм"), Лингард, Рэшфорд (оба - "Манчестер Юнайтед"), Санчо ("Боруссия" Дортмунд), Стерлинг ("Манчестер Сити"), Уилсон ("Борнмут").
6 июня в полуфинал Лиги Наций Англия сыграет с Нидерландами.
Не пропустите: Промес вызван в сборную Нидерландов на финальный этап Лиги Наций. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Грузия
|6
|16
|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4