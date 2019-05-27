Англия назвала окончательный состав на финальный этап Лиги Наций

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Англия назвала окончательный состав на финальный этап Лиги Наций

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт определился с окончательным составом команды на финальный этап Лиги Наций.

В него вошли:

Вратари: Батлэнд ("Сток Сити"), Пикфорд ("Эвертон"), Хитон ("Бернли")

Защитники: Трент Александер-Арнольд, Гомес (оба - "Ливерпуль"), Дайер, Роуз (оба - "Тоттенхэм"), Кин ("Эвертон"), Магуайр, Чилуэлл (оба - "Лестер"), Стоунз, Уокер (оба - "Манчестер Сити")

Полузащитники: Алли ("Тоттенхэм"), Баркли ("Челси"), Райс ("Вест Хэм"), Хендерсон ("Ливерпуль"), Делф ("Манчестер Сити")

Нападающие: Кейн ("Тоттенхэм"), Лингард, Рэшфорд (оба - "Манчестер Юнайтед"), Санчо ("Боруссия" Дортмунд), Стерлинг ("Манчестер Сити"), Уилсон ("Борнмут").

6 июня в полуфинал Лиги Наций Англия сыграет с Нидерландами.

Не пропустите: Промес вызван в сборную Нидерландов на финальный этап Лиги Наций. | http://soccernews.ru

 
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