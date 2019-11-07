Англия назвала состав на решающие матчи отбора Евро-2020

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт назвал состав команды на предстоящие матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командами Черногории и Косово.

Вратари: Том Хитон ("Астон Вилла"), Джордан Пикфорд ("Эвертон"), Ник Поуп ("Бернли").

Защитники: Трент Александер-Арнолд, Джо Гомес (оба – "Ливерпуль"), Бен Чилуэлл ("Лестер"), Харри Магуайр ("Манчестер Юнайтед"), Тайрон Мингз ("Астон Вилла"), Дэнни Роуз ("Тоттенхэм"), Джон Стоунз ("Манчестер Сити"), Фикайо Томори ("Челси"), Киран Триппьер ("Атлетико").

Полузащитники: Джордан Хендерсон, Алекс Окслейд-Чемберлен (оба – "Ливерпуль"), Росс Баркли ("Челси"), Фабиан Делф ("Эвертон"), Джеймс Мэддисон ("Лестер"), Мэйсон Маунт ("Челси"), Деклан Райс ("Вест Хэм"), Гарри Уинкс ("Тоттенхэм").

Нападающие: Тэмми Абрахам, Каллум Хадсон-Одои (оба – "Челси"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед"), Джейдон Санчо ("Боруссия" Дортмунд), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити"), Каллум Уилсон ("Борнмут").

Сборная Англии лидирует в турнирной таблице группы А. Для выхода в финальную стадию Евро-2020 англичанам необходимо набрать одно очко.

Матч Англия - Черногория состоится 14 ноября. Поединок Косово - Англия пройдет 17 ноября.

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