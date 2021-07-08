Англия не побеждает Италию в официальных играх с 1977 года

Сборная Англии имеет удручающую статистику в противостоянии с Италией в преддверии финала Евро-2020.

Серия "трёх львов" без побед в официальных матчах против "Скуадры Адзурры" длится с ноября 1977 года и насчитывает уже шесть игр.

Напомним, что англичане и итальянцы сразятся за трофей в воскресенье, 11 июля, на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

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