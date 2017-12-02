Англия не пропускала от африканских сборных в 5 из 6 матчей Чемпионатов Мира

Накануне в Москве состоялась жеребьёвка группового этапа Чемпионата Мира 2018 года.

В группу G попали сборные Бельгии, Панамы, Туниса и Англии.

Как сообщает Opta, англичане не пропускали от африканских команд в пяти из шести матчей в рамках мирового первенства.

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