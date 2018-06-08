Англия не пустит на ЧМ-2018 более 1800 хулиганов

Министерство иностранных дел Британии не допустит выезда из страны более 1800 хулиганов во время проведения ЧМ-2018 в России.

"Под руководством подразделения футбольной полиции Великобритании по всей стране ведется работа с целью помешать потенциальным правонарушителям приехать в Россию и соседние с ней страны. На территории Англии и Уэльса соответствующие запреты действуют в отношении порядка 1800 человек", - говорится в заявлении МИД.

Отметим, что на матчах сборной Англии вместе российскими полицейскими за порядком будут следить правоохранители из Британии.

Читайте: Инфантино рассказал о ходе подготовки ЧМ-2018 в России | http://soccernews.ru