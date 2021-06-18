Англия не смогла обыграть Шотландию в матче Евро-2020

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Англия не смогла обыграть Шотландию в матче Евро-2020Фото: инстаграм сборной Англии/Автор неизвестен

Сборная Англии не смогла забить сборной Шотландии в матче второго тура группового этапа Евро-2020.

Чемпионат Европы | Группа D

Англия – Пикфорд, Стоунз, Шоу, Мингз, Джеймс, Филлипс, Райс, Фоден (Грилиш, 63), Маунт, Стерлинг, Кейн (Рэшфорд, 74).

Шотландия – Маршалл, О’Доннелл, Тирни, Хэнли, Робертсон, Макгинн, Мактомини, Макгрегор, Гилмор (Армстронг, 76), Адамс (Нисбет, 86), Дайкс.

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