Англия обыграла Австрию благодаря голу Букайо Сака

Фото: инстаграм сборной Англии/Автор неизвестен

Сборная Англии победила команду Австрии (1:0) в товарищеском матче.

Единственный мяч на 57-й минуте забил Букайо Сака. Обе команды готовятся к Евро-2020.

Напомним, что англичане сыграют в группе D (Хорватия, Чехия, Шотландия), австрийцы — в группе С (Голландия, Македония, Украина).

Товарищеский матч

Англия — Австрия — 1:0 (0:0)

Гол: Сака, 57.

Англия: Пикфорд, Триппьер, Коади, Мингс (Годфри, 62), Александр-Арнолд, Грилиш (Уайт, 71), Райс (Уорд-Проуз, 62), Сака, Беллингем, Лингард (Калверт-Льюин, 61), Кейн (Уоткинс, 61).

Австрия: Бахманн, Драгович, Алаба (Шепф, 72), Хинтереггер, Лайнер (Триммель, 81), Фридль, Забитцер, Лаймер (Шауб, 62), Шлагер (Баумгартлингер, 81), Баумгартнер (Гриллич, 62), Калайджич (Грегорич, 71).

Также не пропустите: "Валенсия" арендовала голкипера тбилисского "Динамо". | http://soccernews.ru