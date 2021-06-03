Англия обыграла Австрию благодаря голу Букайо Сака
Фото: инстаграм сборной Англии/Автор неизвестен
Сборная Англии победила команду Австрии (1:0) в товарищеском матче.
Единственный мяч на 57-й минуте забил Букайо Сака. Обе команды готовятся к Евро-2020.
Напомним, что англичане сыграют в группе D (Хорватия, Чехия, Шотландия), австрийцы — в группе С (Голландия, Македония, Украина).
Товарищеский матч
Англия — Австрия — 1:0 (0:0)
Гол: Сака, 57.
Англия: Пикфорд, Триппьер, Коади, Мингс (Годфри, 62), Александр-Арнолд, Грилиш (Уайт, 71), Райс (Уорд-Проуз, 62), Сака, Беллингем, Лингард (Калверт-Льюин, 61), Кейн (Уоткинс, 61).
Австрия: Бахманн, Драгович, Алаба (Шепф, 72), Хинтереггер, Лайнер (Триммель, 81), Фридль, Забитцер, Лаймер (Шауб, 62), Шлагер (Баумгартлингер, 81), Баумгартнер (Гриллич, 62), Калайджич (Грегорич, 71).
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