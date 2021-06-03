Англия обыграла Австрию благодаря голу Букайо Сака

Теги англияавстрия

Англия обыграла Австрию благодаря голу Букайо СакаФото: инстаграм сборной Англии/Автор неизвестен

Сборная Англии победила команду Австрии (1:0) в товарищеском матче.

Единственный мяч на 57-й минуте забил Букайо Сака. Обе команды готовятся к Евро-2020.

Напомним, что англичане сыграют в группе D (Хорватия, Чехия, Шотландия), австрийцы — в группе С (Голландия, Македония, Украина).

Товарищеский матч

Англия — Австрия — 1:0 (0:0)

Гол: Сака, 57.

Англия: Пикфорд, Триппьер, Коади, Мингс (Годфри, 62), Александр-Арнолд, Грилиш (Уайт, 71), Райс (Уорд-Проуз, 62), Сака, Беллингем, Лингард (Калверт-Льюин, 61), Кейн (Уоткинс, 61).

Австрия: Бахманн, Драгович, Алаба (Шепф, 72), Хинтереггер, Лайнер (Триммель, 81), Фридль, Забитцер, Лаймер (Шауб, 62), Шлагер (Баумгартлингер, 81), Баумгартнер (Гриллич, 62), Калайджич (Грегорич, 71).

Также не пропустите: "Валенсия" арендовала голкипера тбилисского "Динамо". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Франция обыграла Уэльс в первом матче после возвращения Бензема

Франция обыграла Уэльс в первом матче после возвращения Бензема

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов