Англия обыграла Бразилию и вышла в финал Чемпионата Мира U-17

Юношеская сборная Англии обыграла сверстников из Бразилии и вышла в финал Чемпионата Мира U-17.

Бразилия - Англия - 1:3

Голы: Брюстер, 10 - 0:1, Уэсли, 21 - 1:1, Брюстер, 39 - 1:2, Брюстер, 77 - 1:3.

Отметим, что в другом полуфинале играют Испания и Мали.

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