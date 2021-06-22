Англия обыграла Чехию в матче Евро-2020

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Англия обыграла Чехию в матче Евро-2020

Фото: твиттер УЕФА/Автор неизвестен

В матче 3-го тура группового этапа чемпионата Англии сборная Англии обыграла команду Чехии со счетом 1:0.

Единственный гол в начале встречи забил Рахим Стерлинг.

Англия, набрав семь очков, заняла первое место в группе D. Чехия с четырьмя очками финишировала на третьей позиции.

Чехия – Англия - 0:1 (0:1)
Гол: Стерлинг, 12 - 0:1

Чехия: Вацлик, Цоуфал, Челюстка, Калас, Боржил, Соучек, Голеш, Масопуст (Гложек, 64), Дарида (Крал, 64), Янкто (Шевчик, 46), Шик (Пекхарт, 75).

Англия: Пикфорд, Магуайр, Уокер, Шоу, Стоунз (Мингз, 79), Райс (Хендерсон, 46), Филлипс, Грилиш (Беллингем, 68), Сака, Стерлинг (Рэшфорд, 67), Кейн.

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