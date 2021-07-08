Англия обыграла Данию и вышла в финал Евро-2020

Фото: твиттер УЕФА/Автор неизвестен

В матче 1/2 финала чемпионата Европы Англия обыграла Данию со счетом 2:1 и завоевала путевку в финал.

Англия – Дания - 2:1 (1:1)

Голы: Дамсгор, 30 - 0:1, Кьер, 39 (автогол) - 1:1, Кейн, 104 - 2:1

Англия: Пикфорд, Стоунз, Уокер, Шоу, Магуайр, Сака (Грилиш, 69; Триппьер, 105), Райс (Хендерсон, 95), Маунт (Фоден, 95), Филлипс, Стерлинг, Кейн.

Дания: Шмейхель, Ларсен (Васс, 67), Вестергор (Винд, 105), Кьер, Мэле, Хейбьерг, Дилэйни (Йенсен, 88), Дамсгор (Поульсен, 67), Кристенсен (Андерсен, 79), Брэйтуэйт, Дольберг (Нергор, 67).

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