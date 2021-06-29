Англия обыграла Германию и вышла в 1/4 финала Евро-2020

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Англия обыграла Германию и вышла в 1/4 финала Евро-2020Фото: инстаграм сборной Англии/Автор неизвестен

Сборная Англии в матче 1/8 финала чемпионата Европы против сборной Германии одержала победу со счетом 2:0 благодаря голам Стерлинга и Кейна.

Чемпионат Европы | 1/8 финала

Англия - Германия - 2:0

Голы: 1:0 – 75 Стерлинг, 2:0 – 86 Кейн.

Англия – Пикфорд, Шоу, Стоунз, Уокер, Триппьер, Сака (Грилиш, 69), Филлипс, Стерлинг, Райс (Хендерсон, 88), Магуайр, Кейн.

Германия – Нойер, Гинтер (Джан, 87), Хуммельс, Рюдигер, Гозенс (Сане, 87), Киммих, Кроос, Хавертц, Горетцка, Мюллер (Мусиала, 90), Вернер (Гнабри, 68).

В 1/4 финала Евро-2020 Англия встретится с победителем пары Швеция - Украина.

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Карыч
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