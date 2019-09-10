Англия обыграла Косово, команды забили восемь голов на двоих

Сборная Англии разгромила Косово в рамках 6-го тура отбора на Евро-2020.

Первый гол в матче был забит игроком гостей на 34-й минуте. В составе победителей отметились Рахим Стерлинг, Харри Кейн, Мергим Войдова (автогол) и Джейдон Санчо, оформивший дубль.

Англия - Косово - 5:3 (5:1)

Голы: Бериша, 1 - 0:1, Стерлинг, 8 - 1:1, Кейн, 19 - 2:1, Войвода, 38 - 3:1, Санчо, 44 - 4:1, Санчо, 45 - 5:1, Бериша, 49 - 5:2, Мурики, 55 (пенальти) - 5:3.

Англия: Пикфорд, Александер-Арнолд, Магуайр, Кин, Чилуэлл, Райс, Хендерсон, Санчо (Рэшфорд, 85), Баркли (Маунт, 83), Стерлинг, Кейн.

Косово: Мурич, Ррахмани, Войвода, Хадерджонай, Воца (Рашкай, 59), Бериша (Хасани, 85), Муслия (Пакярада, 46), Целина, Халими, Алити, Мурики.

11 октября сборная Англии в рамках 7-го тура отборочного раунда на Евро-2020 сыграет с Чехией. Начало встречи - 21:45 (мск).

А еще: Квалификация Евро-2020: Англия, Украина и Исландия добились крупных побед в своих матчах| http://soccernews.ru