Англия обыграла Косово, команды забили восемь голов на двоих
Сборная Англии разгромила Косово в рамках 6-го тура отбора на Евро-2020.
Первый гол в матче был забит игроком гостей на 34-й минуте. В составе победителей отметились Рахим Стерлинг, Харри Кейн, Мергим Войдова (автогол) и Джейдон Санчо, оформивший дубль.
Англия - Косово - 5:3 (5:1)
Голы: Бериша, 1 - 0:1, Стерлинг, 8 - 1:1, Кейн, 19 - 2:1, Войвода, 38 - 3:1, Санчо, 44 - 4:1, Санчо, 45 - 5:1, Бериша, 49 - 5:2, Мурики, 55 (пенальти) - 5:3.
Англия: Пикфорд, Александер-Арнолд, Магуайр, Кин, Чилуэлл, Райс, Хендерсон, Санчо (Рэшфорд, 85), Баркли (Маунт, 83), Стерлинг, Кейн.
Косово: Мурич, Ррахмани, Войвода, Хадерджонай, Воца (Рашкай, 59), Бериша (Хасани, 85), Муслия (Пакярада, 46), Целина, Халими, Алити, Мурики.
11 октября сборная Англии в рамках 7-го тура отборочного раунда на Евро-2020 сыграет с Чехией. Начало встречи - 21:45 (мск).
А еще: Квалификация Евро-2020: Англия, Украина и Исландия добились крупных побед в своих матчах| http://soccernews.ru
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|Команда
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|4
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|Арсенал Лондон
|3
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|7
|Манчестер Юнайтед
|4
|5
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|4
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|9
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|4
|5
|10
|Тоттенхэм
|3
|4
|11
|Бернли
|4
|4
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|Эвертон
|3
|4
|13
|Саутгемптон
|4
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|4
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|Борнмут
|4
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|Брайтон & Хоув Альбион
|4
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|Вулверхэмптон
|3
|3
|18
|Астон Вилла
|4
|3
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|4
|3
|20
|Уотфорд
|4
|1