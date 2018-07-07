Англия обыгрывает Швецию после первого тайма матча 1/4 финала ЧМ-2018

Завершился первый тайм четвертьфинального матча ЧМ-2018 между сборными Швеции и Англии.

По итогам 45 минут ведут в счёте подопечные Гарета Саутгейта. Единственный гол на счету защитника "трёх львов" Харри Магуайра.

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