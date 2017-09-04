Англия обыгрывает Словакию и закрепляется на первом месте в группе "F"

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Англия обыгрывает Словакию и закрепляется на первом месте в группе "F"Центральным событием второго игрового дня восьмого тура отборочного цикла на Чемпионат мира-2018 стало противостояние в группе "F", где между собой сражались две команды с вершины турнирной таблицы сборные Англии и Словакии. Несколько дней назад англичане разгромили Мальту, хотя при этом заставили своих болельщиков серьезно поволноваться, открыв счет своим голам лишь во втором тайме. Словаки же в очень трудном поединке вырвали три очка в принципиальном сражении со словенцами, что позволило им практически вплотную приблизиться к первой строчке и дистанцироваться от третьего места на целых четыре пункта.

Что касается стартовых составов, то важно отметить, что после дисквалификации в стан словацкой сборной вернулись основные защитники Мартин Шкртел и Ян Дюрица, а главнокомандующий Ян Козак без колебаний выпустил их на поле с первых же минут. Зато немного неожиданным выглядело решение оставить на скамейке для запасных Юрая Куцку, а вместо него выпустит молодого Станислава Лоботку. Гарет Саутгейт по сравнению с прошлой встречей сделал всего два изменения в стартовом протоколе. После "отсидки" вернулся в состав Эрик Дайер, вытеснив Джека Ливермора, а на левом фланге атаки вышел Маркус Рашфорд вместо Рахима Стерлинга.

На удивление, именно гости ударно начали матч, а уже на третьей минуте сборная Словакии повела в счете. Не обошлось без привоза: Маркус Рашфорд потерял мяч вблизи собственных ворот, после чего Лоботка подхватил мяч, переигрался с Немецом и, вбежав в штрафную, с легкостью расстрелял Джо Харта. Англичане выглядели невнятно, долго не могли прийти в себя родоначальники футбола, а опасность у чужих ворот стала создаваться ближе к экватору первого тайма. Часто в центре внимания оказывался Деле Алли, но с молодым талантом "Тоттенхэма" словаки действовали чрезвычайно плотно.

К перерыву сборная "трех львов" все же сумела восстановить паритет. Гол пришел со стандарта: Рашфорд прострелил на ближнюю штангу, где оборона гостей "проспала" Дайера, который элегантно в одно касание отправил сферу точно в "девятку". С началом второй половины встречи британская сборная заметно прибавила, но первый по-настоящему голевой момент возник у владений Харта. Немец с нескольких метров расстреливал голкипера "Вест Хэма" , но успел среагировать на мощный выстрел форварда.

Упустив стопроцентный момент, словаки тут же поплатились за это. На 59-й минуте защитники гостей недооценили возможности Рашфорд и, не мешая дали тому пробить фактически с линии штрафной. Выстрел 19-летнего нападающего вышел очень точным, залетев впритирку с дальней штангой ворот Дубравки. После третьего забитого гола в матче градус игры резко понизился, словаки откровенно сдались, а англичане решили больше не забивать.

Таким образом, Англия берет верх над Словакией и теперь уже с 20 очками в активе продолжает уверенно лидировать в группе "F".

Англия Словакия 2:1

Голы: Лоботка, 3 – 0:1, Дайер, 37 – 1:1, Рашфорд, 59 – 2:1

Англия: Харт, Уокер, Кэхилл, Джонс, Бертранд, Дайер, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен (Стерлинг, 83), Алли (Ливермор, 90+3), Рашфорд (Уэлбэк, 84), Кейн

Словакия: Дубравка, Пекарик, Шкртел, Дюрица, Губочан, Шкриньяр, Лоботка, Вайсс (Руснак, 68), Хамшик (Дуда, 79), Мак, Немец (Дюриш, 69)

Богдан Архипенко

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