Англия одержала волевую победу над Бельгией

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Англия одержала волевую победу над Бельгией

В матче 3-го тура группового этапа Лиги наций Англия на своем поле обыграла Бельгию со счетом 2:1. Победу англичанам принесли голы Маркуса Рэшфорда и Мэйсона Маунта. У бельгийцев отличился Ромелу Лукаку.

Благодаря победе Англия вышла на первое место в группе 2. Бельгия опустилась на вторую позицию.

Англия – Бельгия - 2:1 (1:1)
Голы: Лукаку, 16 (с пенальти) - 0:1, Рэшфорд, 39 (с пенальти) - 1:1, Маунт, 64 - 2:1

Англия: Пикфорд, Уокер, Магуайр, Триппьер, Дайер, Хендерсон (Филлипс, 66), Маунт, Райс, Александер-Арнолд, Рэшфорд, Кэлверт-Льюин (Кейн, 66).

Бельгия: Миньоле, Кастань, Алдервейрелд, Боята, Менье, де Брюйне, Тилеманс, Карраско, Витцель, Денайер, Лукаку.

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