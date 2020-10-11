Англия одержала волевую победу над Бельгией
В матче 3-го тура группового этапа Лиги наций Англия на своем поле обыграла Бельгию со счетом 2:1. Победу англичанам принесли голы Маркуса Рэшфорда и Мэйсона Маунта. У бельгийцев отличился Ромелу Лукаку.
Благодаря победе Англия вышла на первое место в группе 2. Бельгия опустилась на вторую позицию.
Англия – Бельгия - 2:1 (1:1)
Голы: Лукаку, 16 (с пенальти) - 0:1, Рэшфорд, 39 (с пенальти) - 1:1, Маунт, 64 - 2:1
Англия: Пикфорд, Уокер, Магуайр, Триппьер, Дайер, Хендерсон (Филлипс, 66), Маунт, Райс, Александер-Арнолд, Рэшфорд, Кэлверт-Льюин (Кейн, 66).
Бельгия: Миньоле, Кастань, Алдервейрелд, Боята, Менье, де Брюйне, Тилеманс, Карраско, Витцель, Денайер, Лукаку.
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