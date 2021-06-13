Англия одолела Хорватию в матче группового этапа Евро-2020

Фото: инстаграм сборной Хорватии/Автор неизвестен

Сборная Англии минимально одолела Хорватию в первом матче группового этапа Евро-2020 благодаря голу Стерлинга.

Евро-2020

Группа D

Англия – Хорватия 1:0

Голы: - 57, Стерлинг



Англия – Пикфорд, Уокер, Мингз, Триппьер, Стоунз, Райс, Филлипс, Фоден(Решфорд, 71), Маунт, Стерлинг(Кэлверт-Льюин, 90), Кейн(Беллингем, 82).

Хорватия – Ливакович, Гвардиол, Вида, Чалета-Цар, Врсалько, Брозович(Влашич, 70), Ковачич(Пашалич, 85), Перишич, Модрич, Ребич(Петкович, 78), Крамарич(Брекало, 71).

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