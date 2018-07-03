Англия открыла счет в матче с Колумбией

Сборная Англии забила гол в матче 1/8 финала Чемпионата Мира-2018 против Колумбии (1:0, второй тайм).

Счет в начале второго тайма забил нападающий англичан Харри Кейн, реализовавший пенальти.

Этот гол стал для 24-летнего Кейна шестым на ЧМ-2018 и он является лучшим бомбардиром турнира.

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