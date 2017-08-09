Англия поддержит Сорокина на выборах в совет ФИФА

Вице-президент Футбольной ассоциации Англии (ФА) Дэвид Гилл пообещал, что его страна будет голосовать за кандидатуру генерального директора оргкомитета "Россия-2018" Алексея Сорокина на выборах в совет ФИФА.

"Мы обсудим этот вопрос, но я убежден, что ФА проголосует за Сорокина. Сорокин – очень опытный и компетентный специалист с точки зрения административной работы. Я много лет лично знаю его, еще со времен финала Лиги чемпионов в Москве", - сказал он.

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