Англия повторила рекорд Лиги Чемпионов

Сразу четыре английских клуба пробились в четвертьфинал Лиги Чемпионов. Подобное произошло впервые за последние 10 лет.

Ими стали "Тоттенхэм", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Ливерпуль".

Жеребьевка 1/4 финала состоится 15 марта.

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