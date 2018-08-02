Англия претендует на проведение ЧМ-2030

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Англия претендует на проведение ЧМ-2030

Англия претендует на проведение Чемпионата Мира 2030 года, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, Футбольная ассоциация Англии уже готовит соответствующую заявку.

Напомним, что этот мундиаль также хотят провести у себя Египет, Китай, Марокко, Австралия, а также Аргентина, Уругвай и Парагвай совместно.

Не пропустите: Египет стал очередным претендентом на проведение Чемпионата Мира-2030. | http://soccernews.ru

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