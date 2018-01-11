Англия проведет два товарищеских матча перед ЧМ-2018
Определились соперники сборной Англии по июньским товарищеским матчам.
Как сообщает источник, 2-го числа англичане встретятся с национальной командой Нигерии, а 7-го примут Коста-Рику. Первая игра пройдет в Лондоне, а вторая - в Лидсе.
"Выбор соперников продиктован в том числе тем, что на ЧМ мы сыграем в одной группе с командами из Африки и Центральной Америки.
Хотим попробовать свои силы в матчах против сборных с разным игровым стилем", — сказал наставник сборной Англии Гарет Саутгейт.
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