Англия провела 39-й матч без поражений в отборочных турнирах

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Англия провела 39-й матч без поражений в отборочных турнирах

Сборная Англии завершила отборочный турнира Чемпионата Мира-2018 на первом месте в своей группе.

Англичане одержали восемь побед и дважды сыграли вничью в 10 матчах. Стоит отметить, что матч с Литвой (1:0) стал для Англии 39-м без поражений в отборочных турнирах чемпионатов мира и Европы.

В последний раз английская национальная команда проигрывала в отборе Евро-2008, уступив дома Хорватии (2:3).

Не пропустите: Гол Кейна с пенальти приносит Англии победу над Литвой. | http://soccernews.ru

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