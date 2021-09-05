Англия разгромила Андорру в отборе к ЧМ-2022

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Англия разгромила Андорру в отборе к ЧМ-2022

Фото: инстаграм сборной Англии/Автор неизвестен

В матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Англии на своем поле разгромила команду Андорры со счетом 4:0. Победу англичанам принесли дубль Джесси Лингарда, голы Харри Кейна и Букайо Сака.

Англия, набрав 15 очков, занимает первое место в турнирной таблице группы I. Андорра с тремя очками осталась на пятой позиции.

Англия – Андорра - 4:0 (1:0)
Голы: Лингард, 18 - 1:0, Кейн, 72 (с пенальти) - 2:0, Лингард, 78 - 3:0, Сака, 85 - 4:0

Англия: Джонстон, Мингз, Джеймс (Грилиш, 62), Коуди, Александер-Арнолд, Лингард, Беллингем (Маунт, 62), Сака, Хендерсон, Триппьер, Бэмфорд (Кейн, 62).

Андорра: Гомес Морейра, Макс Льовера, Гарсия, Сан-Николас (Сервос, 86), Рубио (Гарсия Реном, 74), Ребес, Валес, Санчес (Рикард, 66), Рубио, Вьейра (Лима, 86), Клементе (Мартинес, 75).

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