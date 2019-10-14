Англия разгромила Болгарию в матче отбора Евро-2020
Сборная Англии в гостевом матче разгромила Болгарию в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы-2020.
В составе Англии по два гола забили нападающий Рахим Стерлинг и полузащитник Росс Баркли. Еще по разу забили форварды Маркус Рэшфорд и Харри Кейн.
Болгария - Англия - 0:6 (0:4)
Голы: Рэшфорд, 7 (0:1). Баркли, 20 (0:2). Баркли, 32 (0:3). Стерлинг, 45+3 (0:4). Стерлинг, 69 (0:5). Кейн, 85 (0:6).
Болгария: Илиев, Пашов, Хаджиев, Терзиев, Занев, Попов, Десподов, Костадинов, Сармов (Краев, 46), Вандерсон (Малинов, 76), Иса (Г.Иванов, 68).
Англия: Пикфорд, Триппьер, Магуайр, Мингс, Чилвелл, Дж.Хендерсон, Баркли (Маунт, 72), Уинкс, Рэшфорд (Уилсон, 76), Кейн, Стерлинг (Санчо, 73).
Сборная Англии с 15 баллами расположилась на 1 месте группы A. У Болгарии 3 балла и 5 позиция.
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|Чехословакия
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|3
|Ирландия
|6
|5
|4
|Турция
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Болгария
|6
|10
|2
|Португалия
|6
|6
|3
|Швеция
|6
|5
|4
|Норвегия
|6
|3
|Группа 3
|М
|О
|1
|СССР
|6
|10
|2
|Греция
|6
|6
|3
|Австрия
|6
|6
|4
|Финляндия
|6
|2
|Группа 4
|М
|О
|1
|Югославия
|4
|6
|2
|Германия
|4
|5
|3
|Албания
|4
|1
|Группа 5
|М
|О
|1
|Венгрия
|6
|9
|2
|ГДР
|6
|7
|3
|Нидерланды
|6
|5
|4
|Дания
|6
|3
|Группа 6
|М
|О
|1
|Италия
|6
|11
|2
|Румыния
|6
|6
|3
|Швейцария
|6
|5
|4
|Кипр
|6
|2
|Группа 7
|М
|О
|1
|Франция
|6
|9
|2
|Бельгия
|6
|7
|3
|Польша
|6
|7
|4
|Люксембург
|6
|1
|Группа 8
|М
|О
|1
|Англия
|6
|9
|2
|Шотландия
|6
|8
|3
|Уэльс
|6
|4
|4
|Северная Ирландия
|6
|3