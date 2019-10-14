Англия разгромила Болгарию в матче отбора Евро-2020

Сборная Англии в гостевом матче разгромила Болгарию в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы-2020.

В составе Англии по два гола забили нападающий Рахим Стерлинг и полузащитник Росс Баркли. Еще по разу забили форварды Маркус Рэшфорд и Харри Кейн.

Болгария - Англия - 0:6 (0:4)

Голы: Рэшфорд, 7 (0:1). Баркли, 20 (0:2). Баркли, 32 (0:3). Стерлинг, 45+3 (0:4). Стерлинг, 69 (0:5). Кейн, 85 (0:6).

Болгария: Илиев, Пашов, Хаджиев, Терзиев, Занев, Попов, Десподов, Костадинов, Сармов (Краев, 46), Вандерсон (Малинов, 76), Иса (Г.Иванов, 68).

Англия: Пикфорд, Триппьер, Магуайр, Мингс, Чилвелл, Дж.Хендерсон, Баркли (Маунт, 72), Уинкс, Рэшфорд (Уилсон, 76), Кейн, Стерлинг (Санчо, 73).

Сборная Англии с 15 баллами расположилась на 1 месте группы A. У Болгарии 3 балла и 5 позиция.

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