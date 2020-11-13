Англия разгромила Ирландию в товарищеском матче, Уэльс и США победителя не выявили

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Англия разгромила Ирландию в товарищеском матче, Уэльс и США победителя не выявили

Представляем результаты товарищеских матчей.

Англия - Ирландия 3:0

Голы: Магуайр, 18 - 1:0, Санчо, 31 - 2:0, Кэлверт-Льюин (пен), 56 - 3:0

Англия: Поуп (Хендерсон, 46), Кин, Магуайр, Мингз (Мэйтленд-Найлз, 61), Джеймс, Сака, Маунт (Беллингем, 73), Санчо, Уинкс, Грилиш (Фоден, 61), Кэлверт-Льюин (Абрахам, 63).

Ирландия: Рэндолф, Доэрти, Иган (О`Ши, 14), Даффи, Кристи (Лонг, 61), Хендрик, О`Дода (Макклейн, 61), Браун, Хурихэйн (Моламби, 71), Хорган (Брэйди, 60), Ида (Кертис, 71).


Уэльс - США 0:0

Уэльс: Уорд, Локьер, Гантер, Робертс, Лоуренс (Родон, 69), Лоуренс, Уилсон, Смит (Шиэн, 46), Левитт (Моррелл, 80), Матондо (Джонсон, 62), Мур (Джеймс, 62).

США: Стеффен, Мязга, Брукс, Робинсон, Дест (Кэннон, 87), Рейна (Веа, 79), Маккенни, Муса (Джоаккини, 79), Адамс (Джонни, 71), де ла Фуэнте (Льянес, 71), Льетхет (Отасоуи, 87).


Босния и Герцеговина - Иран 0:2

Голы: Резаеи, 46 - 0:1, Гаеди, 90 - 0:2

Босния и Герцеговина: Бурич (Пирич, 22), Настич (Кадушич, 58), Ковачевич, Саничанин, Лончар, Рахманович (Милошевич, 81), Чорлука, Пьянич (Цимирот, 46), Гояк (Ходжич, 46), Хаджич (Превляк, 58), Татар.

Иран: Абедзаде, Мохаммади, Канаанизадеган, Халилзаде, Хаджсафи (Нурафкан, 62), Амири (Эззатоллахи, 76), Голизаде (Гаеди, 84), Мохаррами (Немати, 76), Нуроллахи (Карими, 83), Пуралиганджи, Резаеи (Ансарифард, 61).

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