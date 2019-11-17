Англия разгромила Косово в матче отбора Евро-2020

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Англия разгромила Косово в матче отбора Евро-2020

В матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Англии на выезде разгромила команду Косово со счетом 4:0. Победу англичанам принесли голы Харри Уинкса, Харри Кейна, Маркуса Рэшфорда и Мейсона Маунта.

В другом матче Болгария с минимальным счетом одолела Чехию благодаря голу Васила Божикова.

Косово – Англия - 0:4 (0:1)
Голы: Уинкс, 32 - 0:1, Кейн, 79 - 0:2, Рэшфорд, 83 - 0:3, Маунт, 90 - 0:4

Англия: Поуп, Чилуэлл, Магуайр, Мингз, Александер-Арнолд (Томори, 84), Райс, Окслейд-Чемберлен (Маунт, 72), Стерлинг, Уинкс, Хадсон-Одои (Рэшфорд, 59), Кейн.

Болгария – Чехия - 1:0 (0:0)
Гол: Божиков, 56 - 1:0

Положение команд: Англия - 21, Чехия - 15, Косово - 11, Болгария - 6, Черногория - 3.

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