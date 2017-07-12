Англия стала вторым финалистом юношеского чемпионата Европы

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Англия стала вторым финалистом юношеского чемпионата ЕвропыСборная Англии U-19 вслед за португальцами стала вторым финалистом юношеского чемпионата Европы. Во втором полуфинальном поединке родоначальники футбола оказались сильнее сверстников из Чехии.

Англия U-19 - Чехия U-19 - 1:0

Гол: Нмеча, 90+3 - 1:0.

Напомним, команда Португалии U-19 обыграла сборную Нидерландов U-19. | soccernews.ru

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