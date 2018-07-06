Англия теряет форварда перед игрой со Швецией

Нападающий сборной Англии Джейми Варди не принял участие в тренировке команды, сообщает Sky Sports.

Скорее всего, форвард не сможет помочь команде в матче 1/4 финала ЧМ-2018 против сборной Швеции.

Четвертьфинальная игра пройдет 7 июля - начало в 17.00.

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