Англия U-17 - Испания U-17 - 5:2 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор финального матча юношеского Чемпионата Мира между сборными Англии и Испании.

Не пропустите: Юношеская сборная Англии, уступая со счетом 0:2, разгромила Испанию и стала чемпионом мира. | http://soccernews.ru