Англия U-17 - Испания U-17 - 5:2 (обзор)

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Англия U-17 - Испания U-17 - 5:2 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор финального матча юношеского Чемпионата Мира между сборными Англии и Испании.

Не пропустите: Юношеская сборная Англии, уступая со счетом 0:2, разгромила Испанию и стала чемпионом мира. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Нигериядо 17 лет 3 6
2 Croatia U17 3 5
3 Chile U17 3 4
4 Соединённые Штаты до 17 лет 3 1
Группа B М О
1 Республика Корея до 17 лет 3 7
2 Бразилия до 17 лет 3 6
3 Англия до 17 лет 3 2
4 Guinea U17 3 1
Группа C М О
1 Мексика до 17 лет 3 7
2 Германия до 17 лет 3 6
3 Австралия до 17 лет 3 4
4 Аргентина до 17 лет 3 0
Группа D М О
1 Mali U17 3 7
2 Ecuador U17 3 6
3 Бельгия до 17 лет 3 4
4 Гондурас до 17 лет 3 0
Группа E М О
1 Russia U17 3 7
2 Коста-Рика до 17 лет 3 4
3 Северная Корея (КНДР) до 17 лет 3 4
4 South Africa U17 3 1
Группа F М О
1 Франция до 17 лет 3 9
2 Новая Зеландия до 17 лет 3 4
3 Paraguay U17 3 3
4 Syria U17 3 1
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