Англия уничтожает Панаму и выходит в плей-офф Чемпионата Мира

Матч Англия – Панама имел две главные интриги: первая – выйдет ли Англия в плей-офф, вторая – забьет ли Панама свой первый гол на мундиалях. Хотя, первую интригу вряд можно было считать таковой, ведь всем было понятно, что сборная "трех львов" все-равно найдет свой момент и выиграет. Так, собственно, и получилось. А вот "канальщикам" следовало хорошенько постараться, ведь сегодня ей противостояла чуть ли не лучшая оборона в мире в квалификации к мундиалю 2018, хоть в прошлом матче она и показала, что имеет слабое место – Кайл Вокер на месте центрального защитника.

В первые 6 минут панамцы решили попробовать забить гол и побежали в атаку, но все, чем закончились их подходы – 2 неопасных удара, которым не хватило 6-7 метров, чтобы попасть в ворота. А вот Англия запрягать не стала и первый же свой момент превратила в гол. Киран Триппьер исполнил подачу с углового, на которую откликнулся Джон Стоунз. Отклеившись от опекуна, защитник "трех львов" сильно пробил в угол ворот Пенедо – 1:0.

На 20 минуте Джесси Лингард опасно врывался в штрафную площадь "канальщиков" и был готов пробить по воротам, но Фидель Эскобар налетел на атакующего полузащитника и сфолил. Египетский голкипер Гриша Геад мгновенно указал на точку.

К мячу подошел Харри Кейн и после небольшого разбега мощным ударом отправил игровой снаряд прямо в левый угол ворот Пенедо – 2:0, без шансов.

На 36 минуте пришло время разгрома. Джесси Лингард сыграл в стенку с Рахимом Стерлингом и красивым обводящим ударом послал "кожаного" прямо в правую "девятку" панамских ворот. Удар был настолько красивым, что вполне может претендовать на звание лучшего гола дня. И, что интересно, паутины на "девятках" ворот "канальщиков" больше не осталось. Ранее с левого угла ее снял Кейн, а теперь вот и Лингард постарался убрать ее справа – 3:0.

На этом англичане не остановились и отправили еще два гола в ворота североамериканской сборной. На 40 минуте, после красивого розыгрыша стандартного положения, на ударной позиции оказался Рахим Стерлинг, однако его удар прилетел прямо в голкипера. Но на отскоке первым был Джон Стоунз, он и добил мяч в ворота Пенедо. Счет стал 4:0.

А уже через 4 минуты Майкл Мурильо сфолил внутри штрафной площади и египетский арбитр снова указал на точку. К мячу подошел Харри Кейн и пробил так же, как и в первом случае – мощно и точно в левую девятку. 5:0 после первого тайма и для Панамы все складывалось из рук вон.

Вторая половина встречи пошла по сценарию первой. Англия решила особо не расслабляться, забрала себе мяч и проводила большую часть игрового времени на половине поля "канальщиков". В первые 10 минут второго тайма сборная "трех львов" владела мячом 70% игрового времени, но, справедливости ради, стоит сказать, что ни один удар в этот отрезок времени родоначальникам футбола так и не удался.

На 62 минуте Англия забила шестой гол. Лофтус-Чик решил проверить, не уснул ли голкипер, и мощно пробил из-за пределов штрафной площади. Мяч попал в Харри Кейна и с помощью рикошета, который дезориентировал голкипера, залетел в сетку ворот Пенедо. 6:0 и Харри Кейн вырвался в лидеры в гонке бомбардиров.

А что же Панама? На 66 минуте Майкл Мурильо врывался в штрафную площадь с правого фланга и получил мяч прямо перед голкипером. Защитники уже не мешали, однако североамериканский футболист не смог переиграть Пикфорда в ближнем бою. А было опасно, этот гол мог бы стать первым для Панамы на мировых соревнованиях.

На 74 минуте, после подачи со стандартного положения, мяч полетал по штрафной площади и отлетел прямо к Хендерсону, и тот с лета пульнул по воротах панамцем с линии штрафной. Было очень опасно, но "кожаный снаряд" пролетел в нескольких десятках сантиметров от штанги.

Ну а Панама задачу на этот матч таки выполнила! На 78 минуте "канальщики" забили свой первый мяч на Чемпионатах Мира. Свое имя в историю вписал Филиппе Балой. Он воспользовался подачей Авилы со штрафного и в подкате ногой замкнул подачу. Игровой снаряд полетел в угол и Пикфорд был бессилен – 6:1, и так творится история. Гол назревал, ведь за 2 минуты до этого Роман Торрес опасно пробивал после подачи с углового, но ему немного не хватило точности.

Остаток игры прошел в спокойном темпе и было видно, что обе команды уже не хотят атаковать и ждут финального свистка. По итогам противостояния Англия набрала 6 очков и сравнялась с Бельгией, с которой в следующем туре и разыграет первое место в квартете. Ну а Панама хоть и была уничтожена, но сумела забила свой первый гол на мундиалях и, возможно, для "канальщиков" он значит больше, чем победа для их соперников.

Англия – Панама – 6:1

Голы: Стоунз, 8 – 1:0; Кейн, 22 (пен.) – 2:0; Лингард, 36 – 3:0; Стоунз, 40 – 4:0; Кейн, 45+1 (пен.) – 5:0; Кейн, 62 – 6:0; Балой, 78 – 6:1.

Англия: Пикфорд – Уокер, Стоунз, Магуайр – Триппьер (Роуз, 70), Лофтус-Чик, Хендерсон, Лингард (Делф, 63), Янг – Стерлинг, Кейн (Варди, 63).

Панама: Пенедо – Мурильо, Торрес, Эскобар, Дэвис – Барченаш (Арройо, 69), Гомес (Балой, 69), Купер, Годой (Авила, 62), Родригес – Перес.

Игорь Малиенко | http://soccernews.ru

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