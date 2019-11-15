Англия уничтожила Черногорию, Чехия одолела Косово
Представляем результаты матчей отбора Евро-2020 в группе А.
Англия - Черногория 7:0
Голы: Окслейд-Чемберлен, 11 - 1:0, Кейн, 18 - 2:0, Кейн, 24 - 3:0, Рэшфорд, 30 - 4:0, Кейн, 37 - 5:0, Шофранац (аг), 66 - 6:0, Абрахам, 84 - 7:0
Англия: Пикфорд, Александер-Арнолд, Магуайр, Чилуэлл, Стоунз, Уинкс, Окслейд-Чемберлен (Мэддисон, 56), Маунт (Гомес, 70), Санчо, Кейн (Абрахам, 57), Рэшфорд.
Черногория: Миятович, Вешович, Симич, Радунович (Распопович, 46), Лагатор, Хочко, Вукчевич, Йовович (Янкович, 65), Хакшабанович (Больевич, 74), Шофранац, Бечирай.
Чехия - Косово 2:1
Голы: Нухиу, 50 - 0:1, Крал, 71 - 1:1, Челюстка, 79 - 2:1
Чехия:Вацлик, Цоуфал, Челюстка, Боржил, Брабец, Янкто (Кадержабек, 90), Крал, Дарида, Масопуст (Шевчик, 76), Соучек, Крменчик (Ондрашек, 61).
Косово: Мурич, Алити, Войвода, Ррахмани, Хадерджонай (Жегрова, 77), Рашица, Кололи, Рашкай (Халими, 46), Бериша, Целина (Рашани, 85), Нухиу.
Положение команд: Англия (18 очков), Чехия (15), Косово (11). До конца отборочного раундав остался один тур.
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Испания
|6
|8
|2
|Чехословакия
|6
|7
|3
|Ирландия
|6
|5
|4
|Турция
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Болгария
|6
|10
|2
|Португалия
|6
|6
|3
|Швеция
|6
|5
|4
|Норвегия
|6
|3
|Группа 3
|М
|О
|1
|СССР
|6
|10
|2
|Греция
|6
|6
|3
|Австрия
|6
|6
|4
|Финляндия
|6
|2
|Группа 4
|М
|О
|1
|Югославия
|4
|6
|2
|Германия
|4
|5
|3
|Албания
|4
|1
|Группа 5
|М
|О
|1
|Венгрия
|6
|9
|2
|ГДР
|6
|7
|3
|Нидерланды
|6
|5
|4
|Дания
|6
|3
|Группа 6
|М
|О
|1
|Италия
|6
|11
|2
|Румыния
|6
|6
|3
|Швейцария
|6
|5
|4
|Кипр
|6
|2
|Группа 7
|М
|О
|1
|Франция
|6
|9
|2
|Бельгия
|6
|7
|3
|Польша
|6
|7
|4
|Люксембург
|6
|1
|Группа 8
|М
|О
|1
|Англия
|6
|9
|2
|Шотландия
|6
|8
|3
|Уэльс
|6
|4
|4
|Северная Ирландия
|6
|3