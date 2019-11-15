Англия уничтожила Черногорию, Чехия одолела Косово

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Англия уничтожила Черногорию, Чехия одолела Косово

Представляем результаты матчей отбора Евро-2020 в группе А.

Англия - Черногория 7:0

Голы: Окслейд-Чемберлен, 11 - 1:0, Кейн, 18 - 2:0, Кейн, 24 - 3:0, Рэшфорд, 30 - 4:0, Кейн, 37 - 5:0, Шофранац (аг), 66 - 6:0, Абрахам, 84 - 7:0

Англия: Пикфорд, Александер-Арнолд, Магуайр, Чилуэлл, Стоунз, Уинкс, Окслейд-Чемберлен (Мэддисон, 56), Маунт (Гомес, 70), Санчо, Кейн (Абрахам, 57), Рэшфорд.

Черногория: Миятович, Вешович, Симич, Радунович (Распопович, 46), Лагатор, Хочко, Вукчевич, Йовович (Янкович, 65), Хакшабанович (Больевич, 74), Шофранац, Бечирай.  


Чехия - Косово 2:1

Голы: Нухиу, 50 - 0:1, Крал, 71 - 1:1, Челюстка, 79 - 2:1

Чехия:Вацлик, Цоуфал, Челюстка, Боржил, Брабец, Янкто (Кадержабек, 90), Крал, Дарида, Масопуст (Шевчик, 76), Соучек, Крменчик (Ондрашек, 61).

Косово: Мурич, Алити, Войвода, Ррахмани, Хадерджонай (Жегрова, 77), Рашица, Кололи, Рашкай (Халими, 46), Бериша, Целина (Рашани, 85), Нухиу.   

Положение команд: Англия (18 очков), Чехия (15), Косово (11). До конца отборочного раундав остался один тур.

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1 Болгария Болгария 6 10
2 Португалия Португалия 6 6
3 Швеция Швеция 6 5
4 Норвегия Норвегия 6 3
Группа 3 М О
1 СССР СССР 6 10
2 Греция Греция 6 6
3 Австрия Австрия 6 6
4 Финляндия Финляндия 6 2
Группа 4 М О
1 Югославия Югославия 4 6
2 Германия Германия 4 5
3 Албания Албания 4 1
Группа 5 М О
1 Венгрия Венгрия 6 9
2 ГДР ГДР 6 7
3 Нидерланды Нидерланды 6 5
4 Дания Дания 6 3
Группа 6 М О
1 Италия Италия 6 11
2 Румыния Румыния 6 6
3 Швейцария Швейцария 6 5
4 Кипр Кипр 6 2
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