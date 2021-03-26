Англия уничтожила Сан-Марино на старте отбора ЧМ-2022

Фото: твиттер сборной Англии/Автор неизвестен

В матче 1-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Англии на своем поле разгромила команду Сан-Марино со счетом 5:0.

Победу англичанам принесли дубль Доминика Кэлверт-Льюина, а также голы Джеймса Уорд-Проуза, Рахима Стерлинга и Олли Уоткинс.

Англия – Сан-Марино - 5:0 (3:0)

Голы: Уорд-Проуз, 14 - 1:0, Кэлверт-Льюин, 21 - 2:0, Стерлинг, 31 - 3:0, Кэлверт-Льюин, 53 - 4:0, Уоткинс, 83 - 5:0

Англия: Поуп, Джеймс (Триппьер, 46), Коуди, Чилуэлл, Стоунз (Мингз, 46), Уорд-Проуз, Лингард, Филлипс, Маунт (Беллингем, 46), Стерлинг (Фоден, 46), Кэлверт-Льюин (Уоткинс, 63).

Сан-Марино: Бенедеттини, Бролли, Росси, Грандони (Чеккароли, 55), Палацци, Лунадеи (Джарди, 79), Баттистини, Голинуччи (Баттистини, 71), Нанни, Берарди (Д`Аддарио, 79), Хирш (Муларони, 55).

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