Англия уничтожила сборную Албании в отборе к ЧМ-2022

Фото: инстаграм сборной Англии/Автор неизвестен

Сборная Англии на своем поле разгромила команду Албании в матче квалификации к ЧМ-2022.

Англия - Албания - 5:0

Голы: Магуайр, 9 - 1:0, Кейн, 18 - 2:0, Хендерсон, 28 - 3:0, Кейн, 33 - 4:0, Кейн, 45 - 5:0.

Англия - Пикфорд, Джеймс (Александер-Арнолд, 77), Магуайр, Уокер, Чилуэлл, Фоден (Грилиш, 63), Хендерсон, Стерлинг (Смит-Роу, 77), Филлипс (Беллингем, 64), Стоунз, Кейн (Абрахам, 63).

Албания - Стракоша, Весели, Кумбула (Дермаку, 17), Исмайли, Хюсай, Баре (Лячи, 12), Траши (Михай, 46), Гьясула, Байрами (Рамадани, 46), Узуни (Роши, 86), Цикалеши.

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