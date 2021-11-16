Англия уничтожила сборную Сан-Марино, забив 10 голов

Фото: инстаграм сборной Англии/Автор неизвестен

Сборная Англии на выезде разгромила команду Сан-Марино в матче квалификации к ЧМ-2022.

Сан-Марино - Англия - 0:10

Голы: Магуайр, 6 - 0:1, автогол Фаббри, 15 - 0:2, Кейн (пенальти), 27 - 0:3, Кейн, 31 - 0:4, Кейн (пенальти), 39 - 0:5, Кейн, 42 - 0:6, Смит-Роу, 58 - 0:7, Мингз, 69 - 0:8, Абрахам, 78 - 0:9, Сака, 79 - 0:10.

Сан-Марино - Бенедеттини, Хирш (Голинуччи, 46), Фаббри (Конти, 81), Росси, Голинуччи, Баттистини, Лунадеи (Грандони, 74), Д`Аддарио (Чензони, 46), Муларони, Нанни, Томассини (Витайоли, 46).

Англия - Рэмсдейл, Магуайр (Чилуэлл, 46), Мингз, Коуди, Александер-Арнолд, Фоден (Абрахам, 46), Филлипс (Галлахер, 46), Смит-Роу (Стоунз, 73), Беллингем, Сака, Кейн (Джеймс, 63).

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