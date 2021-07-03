Англия уничтожила Украину в 1/4 финала Евро-2020
Фото: твиттер УЕФА/Автор неизвестен
В матче 1/4 финала чемпионата Европы Англия разгромила Украину со счетом 4:0 и завоевала путевку в полуфинал.
Победу англичанам принесли дубль Харри Кейна, также голы Гарри Магуайра и Джордана Хендерсона.
В 1/2 финала Англия сыграет с Данией.
Украина – Англия - 0:4 (0:1)
Голы: Кейн, 4 - 0:1, Магуайр, 46 - 0:2, Кейн, 50 - 0:3, Хендерсон, 63 - 0:4
Украина: Бущан, Миколенко, Кривцов (Цыганков, 36), Забарный, Караваев, Зинченко, Сидорчук (Макаренко, 64), Ярмоленко, Шапаренко, Матвиенко, Яремчук.
Англия: Пикфорд, Магуайр, Уокер, Стоунз, Шоу (Триппьер, 65), Филлипс (Беллингем, 65), Райс (Хендерсон, 57), Санчо, Маунт, Стерлинг (Рэшфорд, 65), Кейн (Кэлверт-Льюин, 73).
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