Англия в гостях победила Албанию
Фото: Твиттер @England
В Тиране подошел к концу матч второго тура отборочного этапа на Чемпионат Мира 2022 года в группе I. Албания принимала Англию и уступила со счетом 0:2. Сначала мяч в концовке первого тайма забил Харри Кейн, а затем Мейсон Маунт удвоил преимущество коллектива Гарета Саутгейта. Победа позволила "львам" закрепиться на первой строчке в группе, набрав максимальное количество очков. У албанской сборной второе место и 3 набранных балла.
Следующий матч Англичане проведут дома 31 марта со сборной Польши, а Албания в этот же день сыграет в гостях с Сан-Марино.
Албания - Англия 0:2 (0:1)
Голы: Кейн, 39 - 0:1, Маунт, 63 - 0:2
Албания: Бериша, Хюсай, Исмайли, Весели, Мемола (Гьясула, 59), Лячи (Рамадани, 89), Баре (Мемушай, 71), Узуни, Гимшити, Цикалеши (Манай, 59), Броя (Леняни, 59).
Англия: Поуп, Магуайр, Шоу, Стоунз, Уокер, Райс, Филлипс (Уорд-Проуз, 71), Фоден (Лингард, 81), Маунт, Стерлинг, Кейн.
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