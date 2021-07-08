Англия впервые в истории сыграет в финале чемпионата Европы

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Англия впервые в истории сыграет в финале чемпионата Европы

Фото: твиттер УЕФА/Автор неизвестен

Сборная Англии впервые в своей истории вышла в финал чемпионата Европы.

В полуфинале англичане со счетом 2:1 обыграли сборную Дании. В решающем поединке за трофей Англия сыграет с Италией.

Ранее лучшим достижением для англичан были выход в полуфинал в 1968 и 1996 годах. В 1968 году Англия в матче 1/2 проиграла Югославии со счетом 0:1, а в 1996-м в серии пенальти уступила Германии.

Матч Англия - Италия состоится 11 июля.

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