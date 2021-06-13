Англия впервые в истории выиграла стартовый матч на чемпионате Европы

Фото: твиттер сборной Англии/Автор неизвестен

Сборная Англии в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы обыграла национальную команду Хорватии со счетом 1:0. Таким образом, англичане впервые в истории выиграли на Евро с 10-й попытки.

До этого англичане в стартовых матчах потерпели четыре поражения при пяти ничьих.

В следующем туре англичане встретятся с командой Шотландии. Матч состоится 18 июня.

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