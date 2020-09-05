Англия вырвала победу над Исландией и другие результаты 1-го тура Лиги Наций
Представляем результаты 1-го тура Лиги Наций.
Лига А группа 2
Исландия - Англия 0:1
Гол: Стерлинг (пен), 90 - 0:1
Исландия: Халльдоурссон, Херманнссон, Арнасон, Магнуссон, Ингасон, Бьярнасон, Траустасон (Хадльвредссон, 76), Торстейнссон (Сигурдссон, 66), Паульссон, Гудмундссон, Бедварссон (Фридьонссон, 90).
Англия: Пикфорд, Гомес, Триппьер, Уокер, Дайер, Санчо (Александер-Арнолд, 73), Райс, Фоден (Ингз, 68), Уорд-Проуз, Стерлинг, Кейн (Гринвуд, 78).
Удаления: Уокер (70), Ингасон (89).
Лига С группа 1
Азербайджан - Люксембург 1:2
Голы: Шейдаев, 43 - 1:0, Баррейро, 48 - 1:1, Родригеш (пен), 72 - 1:2
Азербайджан: Балаев, Медведев, Мустафазаде, Кривоцюк, Гусейнов, Гараев, Халилзаде (Абдуллаев, 77), Джамалов, Алескеров (Нагиев, 67), Шейдаев (Дадашов, 58), Эмрели.
Люксембург: Морис, Карлсон, Селимович, Янс, Жерсон, Тилль, Баррейро, Мартинс Перейра, Тилль (Синани, 58), Родригеш, Девилль (Бенси, 52).
Удаление: Эмрели (25).
Кипр - Черногория 0:2
Голы: Йоветич, 60 - 0:1, Йоветич, 73 - 0:2
Кипр: Кирьякидис, Кусулос, Уилер, Лайфис, Илия (Сотириу, 79), Ционис (Авраам, 85), Питтас, Антониу, Кастанос, Каро, Христофи (Лоизу, 64).
Черногория: Миятович, Савич, Распопович, Вуячич, Марушич, Бакич, Больевич, Хакшабанович, Вукчевич (Шчекич, 75), Косович (Исламович, 57), Бечирай (Йоветич, 46).
Лига С группа 2
Эстония - Грузия 0:1
Гол: Качарава, 32 - 0:1
Эстония: Хейн, Метс, Тенисте, Тамм, Васильев (Айнсалу, 86), Оямаа, Крейда, Тунев (Лийвак, 71), Зенев (Аньер, 71), Кяйт, Ярвелайд.
Грузия: Лория, Хочолава, Кверквелия, Какабадзе, Кварацхелия, Джигаури, Чакветадзе (Квилитая, 78), Квеквескири, Окриашвили, Канкава, Качарава (Лобжанидзе, 68).
Читайте также: Северная Македония и Гибралтар победили в Лиге Наций. | http://soccernews.ru
главное
-
Стала известна дата возвращения Месси к тренировкам с "Барселоной"
-
Подруга Федуна рассказала, как убедила владельца "Спартака" купить Ларссона
-
Мутко рассказал, что Путин спросил у него после поражения России от Португалии со счётом 1:7
-
Арбитр Данченков: "После избиения Широков сказал, что это за судейство в матче "Спартак" - "Сочи"
-
Роналду выбыл из строя из-за укуса пчелы
Лента новостей
-
Полиция задержала семерых фанатов "Локомотива" за драку с фанатами "Зенита"
-
Лаутаро Мартинес испугался корову во время её доения
-
"Химки" и сборная России U19 Кержакова забили по пять голов в товарищеском матче
-
"Реал" хочет заработать 100 миллионов евро с продажи четырех футболистов
-
Канчельскис сообщил о поражении легких из-за коронавируса
-
Подруга Федуна сравнила работу Цорна и Газизова
-
Англия вырвала победу над Исландией и другие результаты 1-го тура Лиги Наций
-
"Вулверхэмптон" совершил рекордный трансфер в истории клуба
-
Ибишевич не будет получать зарплату в "Шальке"
-
Хаверц провел первую тренировку в "Челси"
-
2
Стала известна дата возвращения Месси к тренировкам с "Барселоной"
-
Отменённый матч Лиги Наций Чехия - Шотландия состоится, несмотря на вспышку коронавируса
-
Подруга Федуна объяснила, почему Гус Тиль провалился в "Спартаке"
-
"Ливерпуль" уничтожил "Блэкпул" в товарищеском матче
-
Йоахим Лёв прокомментировал переход Хаверца в "Челси"
-
"Манчестер Сити" приготовил конкретное предложение по Кулибали
-
Северная Македония и Гибралтар победили в Лиге Наций
-
"Лион" может купить Жиго, но при одном условии
-
Антоном Миранчуком интересуются в Европе
-
Черчесов рассказал об ожиданиях от матча с Венгрией
Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Грузия
|6
|16
|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4