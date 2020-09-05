Англия вырвала победу над Исландией и другие результаты 1-го тура Лиги Наций

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Англия вырвала победу над Исландией и другие результаты 1-го тура Лиги Наций

Представляем результаты 1-го тура Лиги Наций.

Лига А группа 2

Исландия - Англия 0:1

Гол: Стерлинг (пен), 90 - 0:1

Исландия: Халльдоурссон, Херманнссон, Арнасон, Магнуссон, Ингасон, Бьярнасон, Траустасон (Хадльвредссон, 76), Торстейнссон (Сигурдссон, 66), Паульссон, Гудмундссон, Бедварссон (Фридьонссон, 90).

Англия: Пикфорд, Гомес, Триппьер, Уокер, Дайер, Санчо (Александер-Арнолд, 73), Райс, Фоден (Ингз, 68), Уорд-Проуз, Стерлинг, Кейн (Гринвуд, 78).

Удаления: Уокер (70), Ингасон (89).


Лига С группа 1

Азербайджан - Люксембург 1:2

Голы: Шейдаев, 43 - 1:0, Баррейро, 48 - 1:1, Родригеш (пен), 72 - 1:2

Азербайджан: Балаев, Медведев, Мустафазаде, Кривоцюк, Гусейнов, Гараев, Халилзаде (Абдуллаев, 77), Джамалов, Алескеров (Нагиев, 67), Шейдаев (Дадашов, 58), Эмрели.

Люксембург: Морис, Карлсон, Селимович, Янс, Жерсон, Тилль, Баррейро, Мартинс Перейра, Тилль (Синани, 58), Родригеш, Девилль (Бенси, 52).

Удаление: Эмрели (25).


Кипр - Черногория 0:2

Голы: Йоветич, 60 - 0:1, Йоветич, 73 - 0:2

Кипр: Кирьякидис, Кусулос, Уилер, Лайфис, Илия (Сотириу, 79), Ционис (Авраам, 85), Питтас, Антониу, Кастанос, Каро, Христофи (Лоизу, 64).

Черногория: Миятович, Савич, Распопович, Вуячич, Марушич, Бакич, Больевич, Хакшабанович, Вукчевич (Шчекич, 75), Косович (Исламович, 57), Бечирай (Йоветич, 46).    


Лига С группа 2

Эстония - Грузия 0:1

Гол: Качарава, 32 - 0:1

Эстония: Хейн, Метс, Тенисте, Тамм, Васильев (Айнсалу, 86), Оямаа, Крейда, Тунев (Лийвак, 71), Зенев (Аньер, 71), Кяйт, Ярвелайд.

Грузия: Лория, Хочолава, Кверквелия, Какабадзе, Кварацхелия, Джигаури, Чакветадзе (Квилитая, 78), Квеквескири, Окриашвили, Канкава, Качарава (Лобжанидзе, 68).

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