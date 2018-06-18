Англия вырывает победу у Туниса в компенсированное время

Вслед за первым поединком группы "G", в котором Бельгия крупно переиграла Панаму (3:0), свою встречу играли другие участники квартета – сборные Туниса и Англии. В преддверии матча многие вспоминали противостояние этих команд двадцатилетней давности. На чемпионате мира во Франции, также на групповом этапе, англичане переиграли "карфагенских орлов" со счетом 2:0. Считались родоначальники футбола фаворитами поединка и в этот раз.

Команда Гарета Саутгейта очень мощно начала встречу и уже в первой атаке могла открывать счет. Перехватили англичане мяч в центре поля, после чего Алли прорвался по правому флангу и прострелил вдоль штрафной, но до Кейна мяч не дошел, уйдя на угловой. А после подачи в штрафную головой пробивал Магуайр, но немного не попал в створ.

А на 4-й минуте тунисцев спасло только чудо. Отличный пас последовал на левый фланг на Лингарда, тот прострелил на Стерлинга, который каким-то образом не смог пробить по пустым воротам. Мяч оказался в ногах у защитника, которого тут же обокрал Стерлинг, покатив мяч под удар Лингарду, снаряд уже катился в ворота, но Ассен, уже падая, зацепил сферу ногой и тот укатился за линию ворот.

Впрочем, когда-нибудь везение для африканцев должно было закончиться, и один из угловых англичан завершился взятием ворот. Отличная подача последовала на линию одиннадцатиметровой отметки, откуда Стоунс головой пробил в дальнюю "девятку", Ассен каким-то чудом потащил этот удар, но мяч отбил на ногу Кейну, который уже переправил снаряд в ворота – 0:1.

Однако через считанные минуты сборная Туниса понесла еще одну потерю. Голкипер "карфагенских орлов" Муэ Ассен не смог продолжить поединок и теперь англичанам выпала возможность проэкзаменовать и второго вратаря африканской команды. Но при постоянстве атак британцы долгое время не могли потревожить Бен-Мустафа. Даже когда Эшли Янг шикарным пасом на дальнюю штангу нашел Лингарда, тот с 6 метров пробил мимо ворот.

И только после этого тунисцы решились на первые выпады в сторону соперника. Первую робкую попытку завершал Сасси, но его удар цели не достиг. А на 33-й минуте с правого фланга последовала подача в центр штрафной британцев, там никак не дотягивался до мяча Бен-Юссеф, но Уокер зачем-то ударил того локтем. Без всяких повторов арбитр указал на "точку". Сасси пробивал в левый от себя угол, Пикфорд дотянулся до мяча, но отбить снаряд не смог – 1:1.

До перерыва оставалось еще около 10 минут, и подопечные Гарета Саутгейта поспешила отличиться во второй раз. Как минимум, в двух случаях команда "трех львов" имела возможность выйти вперед. И оба шанса имел Лингард. Сначала с паса Магуайра Джесси бил с линии штрафной, но угодил в защитника. А в следующей атаке Лингард уже было обыграл в рамке Бена-Мустафу, но пробить в пустые ворота как следует не смог и снаряд угодив штангу улетел за пределы поля.

Второй тайм прошел абсолютно по другому сценарию. Все свелось к тому, что сборная Туниса практически в полном составе встала перед штрафной, предложив сопернику пройти эшелонированную оборону. Попытки англичан не имели успеха, команда Гарета Саутгейта никак не могла подобрать ключи к воротам Бен-Мустафы. Не помогли британцам и замены. Колоссальное территориальное преимущество не давало результат. В тоже время стоит отметить и отличную игру в обороне "карфагенских орлов", которые действовали сзади достаточно надежно.

Последние же 10 минут встречи игра проходила исключительно у штрафной африканской команды. Порой англичанам удавалось пройти сквозь защиту соперника, но плохой "последний пас" сводил на "нет" усилия всей команды. Казалось, что сборная Туниса выстоит, но до сенсации команде Набиля Маалула не хватило нескольких минут.

На ровном месте защитник сборной Туниса подарил угловой англичанам, подача с него последовала на Магуайра, который скинул снаряд на дальнюю штангу на Кейна, а тот спокойно переправил мяч в ближний угол ворот – 1:2.

После первого тура в группе "G" двоевластие. Сборные Бельгии и Англии отпраздновали первые победы, обозначив свое лидерство. Есть большое сомнение в том, что команды Панамы и Туниса смогут вмешаться в борьбу за выход из группы.

Тунис – Англия – 1:2

Голы: Кейн, 11 – 0:1. Сасси, 35, с пенальти – 1:1. Кейн, 90+1 – 1:2.

Тунис: Ассен (Бен-Мустафа, 15), Бронн, Мерья, С.Бен-Юссеф, Маалул, Сасси, Скири, Бадри, Хазри (Хелифа, 85), Слити (Бен Амор, 74), Ф.Бен-Юссеф.

Англия: Пикфорд, Магуайр, Стоунз, Уокер, Алли (Лофтус-Чик, 80), Хендерсон, Триппьер, Янг, Лингард (Дайер, 90+3), Кейн, Стерлинг (Рэшфорд, 68).

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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