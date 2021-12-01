Англия забила 20 голов Латвии в женском футболе (видео)

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Англия забила 20 голов Латвии в женском футболе (видео)

Фото: инстаграм женской сборной Англии/Автор неизвестен

В матче отборочного турнира женского чемпионата мира 2023 года сборная Англии на своем поле разгромила национальную команду Латвии со счетом 20:0.

Эта победа стала рекордной в квалификационных раундах чемпионата мира. Предыдущий рекорд был установлен на прошлой неделе, когда Бельгия разгромила Армению со счетом 19:0.

Англия, в шести турах набрав 18 очков и с разницей мячей 53:0, лидирует в турнирной таблице группы D. Латвия с нулем очков в пяти матчах и с разницей мячей 2:46 находится на последней, шестой позиции.

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