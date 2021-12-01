Англия забила 20 голов Латвии в женском футболе (видео)
Фото: инстаграм женской сборной Англии/Автор неизвестен
В матче отборочного турнира женского чемпионата мира 2023 года сборная Англии на своем поле разгромила национальную команду Латвии со счетом 20:0.
Эта победа стала рекордной в квалификационных раундах чемпионата мира. Предыдущий рекорд был установлен на прошлой неделе, когда Бельгия разгромила Армению со счетом 19:0.
Англия, в шести турах набрав 18 очков и с разницей мячей 53:0, лидирует в турнирной таблице группы D. Латвия с нулем очков в пяти матчах и с разницей мячей 2:46 находится на последней, шестой позиции.
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|27
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|27
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|5
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|27
|41
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|Тоттенхэм
|27
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|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
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|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
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|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18