Англия желает оформить путевку на Мундиаль в домашнем матче против Словении

Англия – Словения

Стадион: "Уэмбли" (Лондон)

Начало матча: 21:45

Арбитр: Феликс Цвайер (Германия)

Отборочный цикл на Чемпионат мира 2018 года на европейском континенте выходит на финишную прямую. В течение шести дней будет проведено два оставшихся тура и определенны команды, которые уже смогут бронировать гостиницу в России на ближайшее лето, а также коллективы, которым еще предстоит пройти испытание стыковыми поединками. В центральной встрече первого игрового на легендарном стадионе "Уэмбли" сразятся сборные Англии и Словении.

Англичане подходят к поединку мотивированными по-особому, ведь победа гарантирует сборной "трех львов" заветную путевку на Мундиаль. После восьми туров подопечные Гарета Саутгейта возглавляют группу "F" с 20 очками в активе, опережая сборную Словакии, располагающуюся на второй строчке на целых пять пунктов. Более того, Англии для досрочного выхода достаточно будет сыграть вничью, при условии, если в параллельном матче словаки не выиграют у шотландцев. В общем-то, сомневаться в том, что именно родоначальники футбола напрямую выйдут на Чемпионат мира не приходиться, другое дело – битва за путевку в раунд плей-офф.

Сборная Словении претендует на участие в стыковых матчах, где их главными оппонентами являются словаки и шотландцы. В позапрошлом туре ребята Сречко Катанеца возможно проиграли в ключевой для себя битве, уступив команде Яна Козака. На данный момент словенцы в турнирной таблице отстают от словаков на один балл и, если оценить оставшиеся игры, то именно у Хамшика и компании больше всех шансов занять вторую строчку. Потому что, если даже не удастся справиться с Шотландией на выезде, то намного легче в заключительном поединке будет дома с Мальтой. В то время, как балканской сборной придется не на жизнь, а на смерть биться с теми таки британскими "кельтами".

Интересные факты противостояния Англии и Словении:

В октябре прошлого года в Словении команды разошлись нулевой ничьей.

До этого отборочного цикла англичане и словенцы встречались четыре раза, и всякий раз непременно побеждала сборная "трех львов".

Подопечные Сречко Катанеца крайне оборонительная команда, ведь в пяти из последних семи матчей отборочного цикла словенцам удалось сохранить свои ворота вне прикосновенности.

Ориентировочные составы на игру:

Англия: Харт, Уокер, Стоунз, Кэхилл, Бертранд, Дайер, Хендерсон, Ливермор, Стерлинг, Рашфорд, Кейн

Словения: Облак, Скубич, Мевля, Цесар, Йокич, Вербич, Куртич, Крхин, Бирса, Иличич, Безьяк

Прогноз на матч Англия – Словения:

Понятно, что Словения с первых же минут будет всеми силами обороняться, изо всех сил стараясь не пропустить, а Англия, гонима 90-тысячным стадионом, понесется вперед за путевкой.

Тем не менее, какой бы бетонной не была защита словенцев, букмекеры не верят, что гостям есть на что рассчитывать против мотивированных англичан. Победа сборной "трех львов" оценивается скромным коэффициентом 1.3. А виктория балканцев "жирными" 11.0.

Богдан Архипенко

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