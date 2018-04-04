Английская битва в четвертьфинале Лиги Чемпионов: "Ливерпуль" принимает "Манчестер Сити"

"Ливерпуль" – "Манчестер Сити"

Стадион: "Энфилд" (Ливерпуль, Англия)

Начало матча: 21:45

Арбитр: Феликс Брых (Мюнхен, Германия)

Самым интригующим противостоянием 1/4 финала Лиги Чемпионов обещают стать матчи двух сильнейших команд Англии – "Ливерпуля" и "Манчестер Сити". Юрген Клопп и Пеп Гвардиола обязательно порадуют своих болельщиков атакующим футболом, наградой за который будет выход в полуфинал турнира. Предматчевые расклады говорят о соотношении сил в пользу манкунианской команды, однако на данной стадии турнира разница в классе команд не будет играть решающее значение. Тем более, в отдельно взятом матче "Ливерпуль" способен обыграть любого соперника.

Команды дважды встречались друг с другом в текущем сезоне, оба раза – во внутреннем первенстве. В начале сентября прошлого года "горожане" уничтожили мерсисайдцев на "Этихад" со счетом 5:0, а в середине января текущего года "Ливерпуль" взял реванш на "Энфилде" – 4:3. К слову, в 7 предыдущих поединках АПЛ "Манчестер Сити" обыграл мерсисайдцев лишь однажды.

Теперь же Лига Чемпионов, в которой обе команды выступают очень уверенно. "Ливерпуль" без особых проблем выиграл свою отборочную группу "E", опередив на 3 очка еще одного четвертьфиналиста ЛЧ – испанскую "Севилью". За весь групповой этап "красные" не потерпели ни одного поражения, забив в 6 матчах 23 мяча. В 1/8 финала мерсисайдцы расправились с португальским "Порту" – 5:0 по итогам двух матчей.

Подопечные Гвардиолы групповой этап завершили в статусе лидера квартета "F", оторвавшись от донецкого "Шахтера" на 3 балла. В плей-офф горожане разобрались со швейцарским "Базелем", хотя и проиграли второй матч со счетом 1:2, в то время как первая встреча завершилась уверенной победой "Сити" – 4:0.

В чемпионате Англии "Ливерпуль" борется за попадание в ЛЧ 2018/2019, располагаясь на данный момент на 3-й строчке турнирной таблицы. Манкунианцы уверенно мчатся к чемпионскому титулу, опережая ближайшего преследователя, в лице "Юнайтед", на целых 16 очков. В общем, Лига Чемпионов будет приоритетным турниром для обоих соперников, ведь во внутреннем первенстве их итоговые результаты вряд ли сильно изменятся.

Свои последние матчи в рамках АПЛ "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" выиграли: мерсисайдцы обыграли на выезде Кристал Пэлас (2:1), а манкуниацы, также в гостях, – Эвертон (3:1). Серьезных проблем с травмированными ни Клопп, ни Гвардиола не испытывают, если не считать потерю Серхио Агуэро, также матч на "Энфилде" пропустят Гомес, Лаллана и Менди.

Интересные факты противостояния "Ливерпуля" и "Манчестер Сити":

Команды никогда ранее не встречались в еврокубковых поединках.

Статистика противостояний команд на внутренней арене выглядит следующим образом: 87 побед "Ливерпуля", 46 ничьих, 45 побед "Манчестер Сити".

"Ливерпуль" не проигрывает "Манчестер Сити" на "Энфилде" вот уже 17 матчей к ряду во всех турнирах.

Мерсисайдцы отыграли на ноль 5 из 6 предыдущих игр Лиги Чемпионов.

Манкунианцы проиграли 5 из 8 последних матчей против "Ливерпуля".

Ориентировочные составы на игру:

Ливерпуль: Кариус, Александер-Арнолд, Матип, Ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Милнер, Окслейд-Чемберлен, Салах, Мане, Фирмино.

Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Компани, Отаменди, Ляпорт, Фернандиньо, Де Брюйне, Давид Сильва, Стерлинг, Сане, Жезус.

Прогноз на матч "Ливерпуль" – "Манчестер Сити":

"Манчестер Сити" довольно давно не может выиграть на "Энфилде", их последний выезд в Ливерпуль также завершился уверенной победой мерсисайдской команды. Но Гвардиола обязательно сделает нужные для себя выводы, дабы не повторить ошибок трехмесячной давности. Что будет делать Клопп – все знают. Высокий прессинг и бешеная энергетика его подопечных также позволяет им рассчитывать на успех. Многое будет зависеть от того, как защитники гостей будет справляться с великолепной тройкой нападения мерсисайдской команды.

На победу "Ливерпуля" букмекеры предлагают коэффициент 3,01, на ничейный результат – 3,70, на викторию "Манчестер Сити" – 2,44.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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