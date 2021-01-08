Английская футболистка решила зарабатывать продажей интимных фото

Английская футболистка Мадлен Райт придумала, как зарабатывать деньги, пока не найдёт новую команду.

"Чарльтон" расторг контракт с 22-летней девушкой после публикации ею видео, на которых она пьёт шампанское за рулём автомобиля и вдыхает, предположительно, веселящий газ.

Оставшись без регулярной зарплаты, Райт решила заняться продажей своих интимных фото. Она завела аккаунт на сервисе OnlyFans, где пользователи могут оформить платную подписку и получить по ней доступ к откровенным снимкам спортсменки.

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