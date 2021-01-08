Английская футболистка решила зарабатывать продажей интимных фото

Теги

Английская футболистка решила зарабатывать продажей интимных фото

Английская футболистка Мадлен Райт придумала, как зарабатывать деньги, пока не найдёт новую команду.

"Чарльтон" расторг контракт с 22-летней девушкой после публикации ею видео, на которых она пьёт шампанское за рулём автомобиля и вдыхает, предположительно, веселящий газ.

Оставшись без регулярной зарплаты, Райт решила заняться продажей своих интимных фото. Она завела аккаунт на сервисе OnlyFans, где пользователи могут оформить платную подписку и получить по ней доступ к откровенным снимкам спортсменки.

Не пропустите: "Арсенал" взял крупный кредит из-за пандемии. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Хетафе" арендовал хавбека "Реала"

"Хетафе" арендовал хавбека "Реала"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов